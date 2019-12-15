14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li general, Rus savunma sistemlerinin 'üstesinden gelebilecek' bir füze geliştirildiğini duyurdu

ABD’li General John Rafferty, savunma şirketi Lockheed Martin tarafından ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Precision Strike Missile (PrSM) füzesinin Rus hava savunma sistemlerinin üstesinden gelebileceğini ileri sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Breaking Defense'e konuşan ABD’li General John Rafferty, füzenin öncelikle Avrupa operasyon sahasında Rus hava sistemlerine karşı bir önlem olarak kullanılacağını belirtti.
 
PrSM füzesinin aynı zamanda, Pasifik Okyanusu’nda Çin savaş gemilerine karşı koymak için de tasarlandığını belirten Rafferty,yeni füzenin ATACMS taktik füze sisteminin yerini alacağını kaydetti.
 
Seleflerinden daha küçük olan PrSM füzesinin, 10 Aralık’ta New Mexico’daki White Sands poligonunda başarıyla test edildiği belirtildi.
 
2023 yılında hizmete girmesi beklenen PrSM’nin, iki yıl sonra radyo emisyonlarına bağlı olarak hareket halindeki hedefleri izleme ve yok etme özelliğiyle donatılarak güncellenmesi planlanıyor. 
 
(Sputnik)

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den ilginç 'yaptırım' çıkışı: Savaşın bir alternatifi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den ilginç 'yaptırım' çıkışı: Savaşın bir alternatifi

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Sivasspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Sivasspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Diyarbakır'da bulundu! 'Bu, literatür açısından bir ilk'

Diyarbakır'da bulundu! 'Bu, literatür açısından bir ilk'

Ünü ülke sınırını aşacak, UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak

Ünü ülke sınırını aşacak, UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor
 

POPÜLER HABERLER

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA