ABD’li hostesten mide bulandıran itiraf

Inside Edition sitesinin haberine göre Hardwick, havayolu şirketinin kurallarına göre uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini, bu nedenle kendisinin ve iş arkadaşlarının uçakta asla çay ve kahve içmediklerini belirtti. Koltuklardaki katlanır masalarının da her zaman antibakteriyel mendillerle silinmesini öneren Hardwick, uçağı temizleyen ekibin her masayı ayrı ayrı açacak kadar zamanı olmadığı için masaları hiçbir zaman temizlemediğini aktardı. Daha önce Hainan Airlines havayolu şirketinin yaptığı seferle Edinburgh’tan Dublin’e uçan bir yolcu, uçaktaki kir kaplı salona kızarak bunun şimdiye kadar gördüğü en kirli uçak olduğunu söylemişti.