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  • ABD'li ilaç şirketinden araştırma: İltihap sökücü ilaç Kovid-19 tedavi sürecini kısaltıyor
Dünya

ABD'li ilaç şirketinden araştırma: İltihap sökücü ilaç Kovid-19 tedavi sürecini kısaltıyor

ABD'de bir ilaç şirketi, yaptığı araştırmaya dayanarak iltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceğini öne sürdü.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 23:08 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:08
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Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, Kovid-19 hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.

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