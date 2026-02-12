ABD ve İran arasındaki olası savaş gerilimi her geçen gün artarak devam ederken, ABD'li emekli albay ve savunma bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor katıldığı bir programda küstah sözler sarf etti.

İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini ifade eden McGregor, "İran'ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye'nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye'de olacak" şeklinde konuştu.

MESELE İSRAİL'İN NE İSTEDİĞİ

Türkiye'nin İran'dan daha güçlü olduğunu dile getiren McGregor, "Türkiye birçok açıdan İran'dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO'nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret. Mesele İsrail'in ne istediğidir" diye konuştu.

"PKK'YI TEŞVİK ETTİK" İTİRAFI

McGregor 13 Ağustos 2024'te verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık.

McGregor, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada ise, İsrail için asıl büyük tehdidin Türkiye olduğunu ifade etmişti.

ABD'li Mcgregor Türkiye'ye yönelik kirli planı itiraf etti: Örgütleri silahlandırıyoruz