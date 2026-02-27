İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9644
  • EURO
    51,9831
  • ALTIN
    7319.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li isimden İran'da ''rejim değişikliği'' mesajı
Dünya

ABD'li isimden İran'da ''rejim değişikliği'' mesajı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, Washington'ın İran'a saldırması durumunda bunun amacının 'rejim değişikliği' olması gerektiğini söyledi.

AA27 Şubat 2026 Cuma 09:46 - Güncelleme:
ABD'li isimden İran'da ''rejim değişikliği'' mesajı
ABONE OL

Thune, ABD Kongresinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran gerilimi hakkında konuşan Thune, "Bence, eğer orada (İran) bir şey yapılacaksa, bunu yeni liderlik ve rejim değişikliği için yapsanız iyi olur." ifadesini kullandı.

Thune, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı konusunda nihai kararını henüz vermediğini düşündüğünü belirterek, "Bence olası senaryoları ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı değerlendiriyorlar. Ve tabii ki en önemli şey İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek." değerlendirmesinde bulundu.

Thune'un açıklamalarının ABD ve İran heyetlerinin Cenevre'de yaptığı görüşmelerin ardından gelmesi dikkati çekti.

- İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 26 Şubat'ta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti. Müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.