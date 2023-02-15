ABD'li komutan kafaları karıştırdı: Uzaylı olmaları ihtimal dahilinde

ABD uçaklarının füzeyle düşürdüğü tanımlamayan uçan cisimlerle ilgili yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, düşürülen 3 UFO'nun daha önce vurulan Çin balonundan çok farklı olduğunu ve enkaz bulunamadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda vurulan cisimlerin ne olduğuyla ilgili ellerinde kesin bir veri olmadığı bildirildi.

DÜNYA DIŞI VARLIK MI?

Beyaz Saray, düşürülen cisimlerde 'dünya dışı varlık' belirtisi olmadığını açıklarken, cisimlerin 'kime ait olduğu', 'nasıl uçtuğu', 'nasıl o yükseklikte kaldığı' sorularına cevap veremiyor. ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck ise "Havada vurulan cisimlerin uzaylı olması ihtimal dışı mı?" sorusuna "Bu noktada hiçbir şeyi ihtimal dışı bırakmıyoruz" yanıtını verdi.

ABD'DEN 'CASUS BALON' AÇIKLAMASI

ABD Kuzey Komutanlığı, 4 Şubat'ta Güney Carolina açıklarında Çin'e ait bir casusluk balonu olduğunu düşünülen cismin, savaş jetleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Pazartesi günü yapılan açıklamada, istihbarat topladığı iddia edilen balonun enkazının önemli bölümünün ele geçirildiği, incelemelerde cihazda elektronik parçalar ve sensörler tespit edildiği belirtildi. Pekin ise iddiaları reddederek cismin meteoroloji balonu olduğunu ve ABD hava sahasına sürüklendiğini savundu.