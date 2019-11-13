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ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Caggins, Erdoğan’ın ABD ziyaretinden bir gün önce, terör örgütü PYD’nin sözcüleriyle basın toplantısı düzenledi.

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DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Caggins, PYD’nin sözde temsilcileriyle Haseke yakınlarında, ‘DEAŞ’la mücadele’ bahanesiyle basın toplantısı yaptı. 

Terör örgütüne binlerce TIR silah gönderen ABD, Türkiye’nin tüm uyarılarına ve sahadaki gelişmelere rağmen onlarla iş tutmaya devam ediyor. Akşam'ın haberine göre, ABD, Barış Pınarı operasyonu sırasında DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakan terör örgütü PYD/YPG temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda “ABD ile PYD’nin DEAŞ’a karşı ortak çalışmayı sürdüreceği” açıklandı. 
‘İLİŞKİ SÜRÜYOR’ İTİRAFI 
 
DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins ve terör örgütü PYD’nin sözde Basın Sözcüsü Mustafa Bali ve PYD Sözcüsü Kino Gabriel’in yaptığı toplantının görüntüleri örgütün sosyal medya hesabından paylaşıldı. DEAŞ’ın gizli hücre yapılanmalarına karşı PYD ile ortak eylem koordinasyonu hakkında görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Caggins, Kürtçe yaptığı paylaşımda “DEAŞ’ın maddi ve ideolojik olarak bitirilmesi için ortağız. Çünkü DEAŞ’ın maddi olarak bitirilmesi ideolojik olarak bitirilmesi anlamına gelmiyor. Bunun için Derik’ten Deyrazor’a PYD ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

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