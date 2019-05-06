24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9982
  • 6,7152
  • 247.198
  • 92.153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li kongre üyesi, katliamı görmeyen medyaya tepki gösterdi

ABD'nin ilk iki Müslüman kadın kongre üyesinden biri olan Rashida Tlaib, The New York Times gazetesinin Gazze katliamını görmeyerek, taraflı haber yapmasını kınadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin ilk iki Müslüman kadın kongre üyesinden biri olan Rashida Tlaib, The New York Times gazetesinin Gazze katliamıyla ilgili taraflı başlığına tepki gösterdi. The New York Times gazetesinin attığı “Gazze militanları 250 roket ateşledi. İsrail hava saldırılarıyla yanıt verdi” başlığını sosyal medyadan binlerce insan kınarken, Tlaib de açıklamada bulundu. Tlaib, “Dünya, özgür olmak isteyen Filistin halkını insan olarak görmemeyi ne zaman bırakacak? Bunun gibi başlıklar ve kalıplaştırmalar, yalnızca Filistinli çocukları ve ailelere haksız yere baskı yapan ve hedef alan İsrail’in sorumsuz davranmasını sağlıyor. Özgür Filistin” dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'i yüzde 100 desteklediğini yineledi. Trump, “İsrail bir kez daha Hamas ve İslami Cihad isimli terör gruplarının ölümcül roket saldırılarına maruz kaldı. İsrail'i vatandaşlarını savunmasında yüzde 100 destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Gazze'yi işgal etmeliyiz"

'Gazze'yi işgal etmeliyiz'

Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polisimiz şehit

Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polisimiz şehit

PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

Bankada işlem yapanlar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Bankada işlem yapanlar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Füze vuran lazer sistemi test edildi

Füze vuran lazer sistemi test edildi

Karadeniz’de kafeslerde üretiliyor! Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Karadeniz’de kafeslerde üretiliyor! Birçok ülkeye ihraç ediliyor

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA