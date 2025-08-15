Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un annesi Jacklyn Bezos hayatını kaybetti.

Bezos Bursiyerleri Programı'ndan yapılan açıklamada, Jackie olarak da bilinen Jacklyn Bezos'un perşembe günü Miami'deki evinde huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hepimize, dostlarımıza ve ailemize, azmin ve kararlılığın, nezaketin ve başkalarına hizmet etmenin gerçek anlamını öğreten bir hayatın sessiz son bölümü." ifadeleri yer aldı.

Jeff Bezos, 78 yaşındaki annesinin ölümünün ardından "Onu sonsuza dek kalbimde saklıyorum." mesajını paylaştı.