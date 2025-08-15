İSTANBUL 30°C / 23°C
  ABD'li milyarder Jeff Bezos'un annesi hayatını kaybetti
ABD'li milyarder Jeff Bezos'un annesi hayatını kaybetti

Amazon'un kurucusu, ABD'li milyarder Jeff Bezos'un annesi Jacklyn Bezos 78 yaşında hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2025 Cuma 07:11
ABD'li milyarder Jeff Bezos'un annesi hayatını kaybetti
Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un annesi Jacklyn Bezos hayatını kaybetti.

Bezos Bursiyerleri Programı'ndan yapılan açıklamada, Jackie olarak da bilinen Jacklyn Bezos'un perşembe günü Miami'deki evinde huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hepimize, dostlarımıza ve ailemize, azmin ve kararlılığın, nezaketin ve başkalarına hizmet etmenin gerçek anlamını öğreten bir hayatın sessiz son bölümü." ifadeleri yer aldı.

Jeff Bezos, 78 yaşındaki annesinin ölümünün ardından "Onu sonsuza dek kalbimde saklıyorum." mesajını paylaştı.

