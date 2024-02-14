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Dünya

ABD'li olimpiyat sporcusundan pedofili itirafı! 9 çocuğa tacizde bulundu

ABD'de eski bir olimpiyat oyuncusu, yıllar önce en az 9 erkek sporcuya cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 05:03 - Güncelleme:
ABD'li olimpiyat sporcusundan pedofili itirafı! 9 çocuğa tacizde bulundu
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Massachusetts'te tutuklu yargılanan eski sporcu Conrad Mainwaring, çıkarıldığı mahkemede Berkshire ilçesindeki spor kampında koçluk yaparken, erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu kabul etti.

Mahkeme kayıtlarına göre, 72 yaşındaki eski sporcu hakkında şikayette bulunan 9 mağdur, yaklaşık 40 yıl önce gençlerin katıldığı bir spor kampında Mainwaring tarafından birçok defa cinsel saldırıya uğradıkları olayları detaylıca anlattı.

1976 Yaz Olimpiyatları'nda, ülkesi Antigua'yı temsil eden yaşlı atletin, dava dosyasında kendisine yöneltilen 16 uygunsuz hareket ve darp suçlamasının 14'ünü kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme dosyasında, Mainwaring'in, 1976-1979 arası görev yaptığı spor kampından sonra, 1980'de aynı bölgedeki Nottingham Lisesindeki sporcu öğrencileri çalıştırdığı bilgisine yer verildi.

Massachusetts Bölge Savcısı Timothy Shugrue yazılı açıklamada, Mainwaring'in yargılanması için özellikle "kısmi adalet" ifadesini kullandığını, çünkü kurbanlarının sayınının "bilinenden çok daha fazla olabileceğini" ifade etti.

Shugrue, "Davalı, başarılı bir atlet statüsünü ve iktidar konumunu sayısız ergen erkek çocuğunu taciz etmek için kullandı. Davalı, benzer profillere sahip mağdurları benzer şekilde ve benzer koşullarda defalarca izole etti ve istismar etti. Conrad Mainwaring'in seri çocuk tacizcisi olduğuna şüphe yok." yorumunda bulundu.

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