ABD'li komutan senatoyu Rus füzelerine karşı uyardı: 15 dakikada vururlar, acil önlem alınmalı

ABD-Kanada Kuzey Amerika Hava Komutanlığı (NORAD) Komutanı Orgeneral Terrence O’Shaughnessy, Moskova yönetiminin ABD’nin iç noktalarını hedef alabilecek kapasitedeki füzelere sahip olduğu noktasında uyarıda bulundu.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerine yaptığı yazılı açıklamada Rusya’nın son 50 yıldır nükleer füzelerle ABD’yi tehdit ettiğini hatırlatan O’Shaughnessy, Rusya’nın son teknolojik kazanımları ile nükleer olmayan füzelerle ABD’yi tehdit etme kapasitesine ulaştığını bildirdi.

Öncüllerine oranla çok daha yüksek bir “hedefi tutturma” oranına sahip olan füzelerin ABD sınırlarının çok uzaklarından ateşlenebileceğini belirten O’Shaughnessy, bu füzelerin NORAD radarlarının kapsama alanı dışından ateşlenerek Kuzey Amerika’yı vurabileceğini anlattı.

“RUSYA’NIN YENİ DENİZALTILARI SESSİZ TEHDİT”

Tu-95 Bear ve Tu-160 Blackjack bombardıman uçaklarının ABD sahillerine ve sınırlarına yakın uçuşlarını sıklaştırdığını belirten Orgeneral O’Shaughnessy, Rusya’nın bu şekilde nükleer kapasitesi üzerinden de gövde gösterisi yaptığını söyledi.

Havadan ateşlenen silahların “gelişmiş kruz füzeleriyle karaya atış yapabilen” yeni üretim Severodvinsk sınıfı denizaltılarla desteklendiğini aktaran Orgeneral O’Shaughnessy, söz konusu denizaltıların, Rusya’nın eski nesil denizaltılarından çok daha sessiz ve çok daha ölümcül olduğunu bildirdi.

“KALİBR BAŞKA DERT, K-300 BAŞKA DERT”

Rusya’nın Arktik bölgesine savaş gemileri intikal ettirmeyi planladığını söyleyen Orgeneral Terrence O’Shaughnessy, bu gemilerin modüler Kalibr-NK kruz füzelerine sahip olduğunu aktararak, Kalibr füzelerinin kara saldırılarında üst düzey bir kapasiteye sahip olduğunu ve bu füzelerin de ABD’nin kuzey birlikleri için yeni bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Arktik savunmasını güçlendiren Rusya’nın Kalibr füzelerine ek olarak kıyı savunma kruz füzesi K-300’leri de Yeni Sibirya Adaları’na konuşlandırdığını ve bu girişimin Rusya’ya kuzey deniz rotalarında çok büyük bir kontrol alanı sunduğunu anlatan O’Shaughnessy, “Rusya’nın gelişmekte olan nükleer dışı füze kapasitesi, Moskova yönetimine, fırsata çevirebileceği aksiyonlar alabilme noktasında çok çeşitli opsiyonlar sunuyor.” diye konuştu.

“15 DAKİKADA VURURLAR, ACİL ÖNLEM ALINMALI”

ABD anakarası için bir diğer tehdidin ise saatte 20 bin mil mesafe kat edebilen Avangard hipersonik füzesi olduğunu ve bu füzelerin mevcut ABD savunmasını kolaylıkla aşarak 15 dakika içerisinde ABD’nin en derinliklerini vurabileceğini belirten Orgeneral O’Shaughnessy, “Savunma yeteneklerimizi korumak istiyorsak, savunma yeteneklerimize yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun da çok acil bir şekilde masaya yatırılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.