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Dünya

Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği İsrail'de büyük bir şok yaşadı. Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı. Pence'in elinin havada kaldığı o anlar böyle görüntülendi.

HABERİN
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24.01.2020  09:11 - Güncelleme: 24.01.2020  09:22

Batı Kudüs'teki Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde düzenlenen 5. Dünya Holokost Forumu'na katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Galler Prensi Charles arasında soğuk rüzgarlar esti. Charles'ın dünya liderleriyle selamlaştığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in elini sıkmadan es geçtiği tavırları görüntülere böyle yansıdı.

PENCE İLE TOKALAŞMADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Kudüs'te 5'inci Dünya Holokost Forumu'nda bir araya geldi.

Beşinci Dünya Holokost Forumu'na katılan İngiliz Tahtının Varisi Galler Prensi Charles ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında soğuk rüzgarlar esti. Liderlerle selamlaşan Prens Charles, Mike Pence ile tokalaşmadan İsrail Başbakanı Netanyahu ile tokalaştı.

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