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ABD'li politikacı Paul: ABD'nin karışıklıklara müdahil olma gibi bir huyu var

ABD Kongresi eski üyesi Ron Paul, Çin'in Honk Kong'da yaşanan sokak olayları ile ilgili ABD'yi suçlamasına ilişkin, 'ABD'nin tüm dünyadaki karışıklıklara dahil olma gibi bir alışkanlığı var.' dedi.

  • star.com.tr
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Politicking sunucusundan Larry King'in programına bağlanan ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin eski üyesi ve  iki kez ABD başkanlığına aday olan Ron Paul, Hong Kong'daki gösteriler ve ABD'ye yönelik suçlamaları değerlendirdi.
 
Paul, Washington'un mart ayından bu yana Hong Kong'daki gösterilere müdahil olduğuna şaşırmadığını söyledi. Paul, ''ABD'nin tüm dünyadaki siyasi çalkantılara müdahil olma gibi bir huyu var. Hong Kong'daki huzursuzluk üzerinden Çin'e ahlaki ders verme hakkı yok.'' dedi.
 
Sunucu Larry King, ''Karışıklığın, ihtilalin nerede olduğunun bir önemi yok, çünkü orada çok fazla risk altındayız.'' ifadelerini kullandı.
 
Paul ise, Nancy Pelosi ve diğer ABD'li temsilcilerin, Hong Kong’daki krizin Washington’un gibi çözülmesi konusunda Çin’i uyardığı yönündeki ifadelerini sert bir şekilde eleştirdi.
 
Paul, ''Yarı özerk topraklardaki huzursuzluk üzerinden Çin'e saldırmak aptalca.'' dedi.
 
ÇİN'İN SUÇLAMALARI
 
 
Amerikalı diplomat Julie Eadeh ile Hong Kong'taki protestocu grupların liderleri yakın bir tarihte bir araya geldi. ADB rutin bir görüşme olduğunu savunurken, Çin medyası ABD'yi protestocularla iş birliği yapmakla suçladı. 
 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, ''Diplomatımızla ilgili resmi Çin medyası haberleri sorumsuzluktan tehlike boyutuna ulaştı. Buna bir son vermeliler.'' dedi.

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