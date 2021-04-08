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Dünya

ABD'li rekortmen Ayanna Williams 30 yıl sonra tırnaklarını kesti

Dünyanın en uzun tırnaklara sahip olma ünvanını 2017'de elde eden Ayanna Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi. Williams 7 metre 33 cm uzunluğundaki tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyordu.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 16:54 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:54
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ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşayan Ayanna Williams, 2017'de 5,7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Görenleri iki kez şaşırtmayı başaran Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi. Tırnak kestirme işlemi ise, Fort Worth bölgesindeki bir dermatologda tarafından gerçekleştirildi. Kesimde testere kullanıldı. Williams 7 metre 33 cm uzunluğundaki tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırırken, tırnaklarını boyamak için ise iki şişe oje sürüyordu.

ARTIK KURTULABİLİRİM

Hayatını zorlaştıran tırnaklardan kurtulmaya karar verdiğini ifade eden Williams,"Uzun haldeki tırnaklarımla bulaşık yıkamak, çarşaf sermek gibi gündelik ev işlerini yapamıyorum. Rekor hedefim vardı. Onu da gerçekleştirdiğime göre artık tırnaklardan kurtulabilirim" dedi.

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