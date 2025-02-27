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Dünya

ABD'li şarkıcı Katy Perry 10 dakika sürecek uzay yolculuğu yapacak

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzay yolculuğu yapacağı bildirildi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 23:01 - Güncelleme:
ABD'li şarkıcı Katy Perry 10 dakika sürecek uzay yolculuğu yapacak
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Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulunuldu.

UÇUŞTA KİMLER YER ALACAK?

Açıklamada, ilkbaharda "New Shepard" adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.

Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmayan açıklamada, söz konusu uçuşun New Shepard roketinin 11. insanlı uçuşu olacağı belirtildi.

Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

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