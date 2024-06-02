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Dünya

ABD'li Senatör Sanders'tan sert tepki: ''Netanyahu bir savaş suçlusudur!''

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne konuşma yapmak üzere davet edilmesine 'Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kongrenin ortak toplantısına konuşma yapmaya davet edilmemelidir. Kesinlikle katılmayacağım.' sözleri ile tepki gösterdi.

2 Haziran 2024 Pazar 01:41 - Güncelleme:
ABD'li Senatör Sanders'tan sert tepki: ''Netanyahu bir savaş suçlusudur!''
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ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet etti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze kasabının davet edilmesine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarla sert tepki gösterdi.

Sanders, "İsrail'in 34.000'den fazla sivili öldürme hakkı yoktur. 19.000 çocuğu yetim bırakma hakkı yoktur. Gazze'nin sağlık sistemini yok etmeye, 26 hastaneyi hizmet dışı bırakmaya ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürmeye hakkı yoktur." sözleri ile Gazze'de yürütülen soykırıma dikkat çekti.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

Gazze'ye yönelik uygulanan abluka sonrası yaşanan insanı dramın altını çizen Sanders "Açlık ve kıtlık ortamı yaratarak çaresiz Gazze halkına insani yardım gelmesini engelleme hakkına kesinlikle sahip değildir. Bu, Amerikan hukukunun ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

  • Gazze
  • Netanyahu

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