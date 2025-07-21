İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3907
  • EURO
    47,0657
  • ALTIN
    4373.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li Senatör üç ülkeyi tehdit etti: Senin sıran geliyor Putin
Dünya

ABD'li Senatör üç ülkeyi tehdit etti: Senin sıran geliyor Putin

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Rusya'dan petrol almayı sürdüren Çin, Hindistan ve Brezilya'ya yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceği mesajı verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, 'Senin sıran geliyor' diyen Graham, bu üç ülkeyi açık açık tehdit etti.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
ABD'li Senatör üç ülkeyi tehdit etti: Senin sıran geliyor Putin
ABONE OL

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın Rusya'dan petrol almaya devam etmeleri nedeniyle bu ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceği mesajı verdi.

Fox News'e konuşan Senatör Graham, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Senin sıran geliyor" diyen Graham, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Rus petrolü satın alan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya tarife koyacak. Bu üç ülke ucuz Rus petrolünün yaklaşık yüzde 80'ini alıyor. Bu da Putin'in savaş makinesini çalıştıran şey." diye konuştu.

Graham, "Trump, Putin'e yardım ettikleri için bu ülkelerin hepsine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak." uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almasına ilişkin de Graham, eğer sorumlular işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimcilerse, mutlaka cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Rutte ise Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri, Rusya ile ticareti sürdürmeleri halinde ABD'nin ikincil yaptırımlarından etkilenebilecekleri konusunda uyarmıştı.

  • Lindsey Graham
  • Rusya Petrol
  • Çin Hindistan Brezilya

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.