10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Dünya

ABD'li senatörden Netanyahu itirafı... ''Tamamen kontrolden çıktı''

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırı düzenleyen soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin 'kontrolden çıktığını' bildirdi.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 01:48 - Güncelleme:
Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda soykırımcı Netanyahu hükümetine tepki gösterdi.

"Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı" değerlendirmesinde bulunan Sanders, "Sadece Gazze'de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD'nin güvenlik ortağı Katar'a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar." ifadesini kullandı.

Sanders, ayrıca İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması çağrısını yineledi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN DOHA'DAKİ HAMAS MÜZAKERE HEYETİNE SALDIRISI

Soykırımcı İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin soykırımcı İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, soykırımcı İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

