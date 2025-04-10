CNN kanalının haberine göre, Sanders, Anderson Cooper moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında seyircilerin sorularını cevapladı.

Sanders, belirli ülkelere ve ürünlere gümrük tarifesi koymanın mantıklı ve faydalı olduğunu savunarak "Ancak durup dururken keyfi olarak neredeyse dünyadaki her ülkeye, gerekçesini bile düzgünce açıklayamadıkları gümrük tarifeleri getirmek, tamamen ters etki yaratır." ifadesini kullandı.

Trump'ın tarife politikalarının daha yüksek maliyetlere yol açacağını belirten Sanders, bu durumun çalışan kesime "doğrudan zarar vereceğini" vurguladı.

Sanders, Trump'ın üniversitelere verilen fonu kesmesi, aleyhinde karar veren yargıçları görevden alması ve medya kuruluşlarına dava açmasını "gözdağı verme girişimleri" olarak nitelendirdi.

Trump'ın demokrasiye karşı "tehdit" oluşturduğunu ifade eden Sanders, "Hepimiz yeni kralımız Başkan Trump'a boyun mu eğeceğiz? Böyle bir toplum olmak istediğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

SANDERS, ELON MUSK'A DA TEPKİ GÖSTERDİ

Zengin ABD'lilerin siyasetteki "aşırı" etkisine karşı çıkmasıyla bilinen Sanders, iş insanı Elon Musk'ı da hedef aldı.

Sanders, "Eğer Musk, bazıları sendikalı olan federal çalışanlara bile buna yapıyorsa yapay zeka veya robotlar sizin işinizi elinizden almaya geldiğinde ne yapacağını düşünüyorsunuz? Sizi gram önemsemiyorlar. Eğer federal çalışanlara bunu yapıyorlarsa özel sektör çalışanlarına neler yapabilirler, onu düşünün." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP, PAYLAŞIMINDA KENDİNİ "KRAL" OLARAK TANIMLADI

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son düzenlemesini övgüyle duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.