  • ABD'li senatörden ülkesine çağrı: İsrail'e askeri yardımlar derhal durdurulmalı
Dünya

ABD'li senatörden ülkesine çağrı: İsrail'e askeri yardımlar derhal durdurulmalı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 1071 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 6 binden fazla evin yıkıldığını hatırlatarak İsrail'e yapılan askeri yardımın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 09:34
ABD'li senatörden ülkesine çağrı: İsrail'e askeri yardımlar derhal durdurulmalı
ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri operasyonlarına dikkat çekerek Washington'a sert bir mesaj gönderdi. Sanders, sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı rakamlarla İsrail'e yapılan askeri yardımın durdurulması gerektiğini vurguladı.

"ABD'DEN İSRAİL'E ARTIK ASKERİ YARDIM YOK"

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını hedef aldı.

Sanders, kamuoyunun dikkatinin Gazze, İran ve Lübnan'daki çatışmalarda olduğu bir dönemde, Batı Şeria'daki durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çekerek "Sadece Gazze, İran ve Lübnan değil. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrailli askerler ve yerleşimciler 1071 Filistinliyi öldürdü, 6 binden fazla evi yıktı, 200'den fazla yasa dışı karakol kurdu. ABD'den İsrail'e artık askeri yardım yok." ifadelerini kullandı.

Senatör Sanders, ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda tasarı kabul edilmemişti.

Özellikle Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurması ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması çağrısı yapıyor.

  • Bernie Sanders
  • İsrail askeri yardım
  • Batı Şeria
  • Filistin
  • ABD silah satışı

