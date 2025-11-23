İSTANBUL 22°C / 13°C
23 Kasım 2025 Pazar
Dünya

ABD'li senatörler: Ukrayna barış planı ''Rusların dilek listesi''

ABD'li bazı senatörler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna barış planını, kendilerine 'Rusların dilek listesi' olarak nitelediğini ileri sürdü.

23 Kasım 2025 Pazar 11:03
ABD'li senatörler: Ukrayna barış planı ''Rusların dilek listesi''
Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız senatörler, Rubio'nun mesajını basın toplantısında birlikte aktardı.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, yaptığı açıklamada, Rubio'nun Cenevre'deki görüşmelere katılmak üzere yola çıkarken kendilerini aradığını söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds da "Bize çok açık şekilde, bu teklifin bizim temsilcilerimizden birine iletildiğini ve bizim önerimiz olmadığını, bizim barış planımız olmadığını belirtti." diye konuşarak, planın ilk bakışta "Rusça yazılmış gibi göründüğünü" ifade etti.

Bağımsız Senatör Angus King, Rubio'nun planın "yönetimin planı olmadığını, Rusların dilek listesi olduğunu söylediğini" aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, senatörlerin açıklamalarını "tamamen asılsız" olarak niteledi.

- RUBİO, İDDİALARI REDDETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişin açıklama yaptı.

Rubio, barış teklifinin, ABD tarafından hazırlandığını savunarak, devam eden müzakereler için çerçeve olarak sunulduğunu kaydetti.

Bakan Rubio, "Teklif, Rus tarafının katkılarına dayanmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna'dan gelen önceki ve mevcut katkılara da dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

- ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

