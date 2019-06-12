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ABD'li Shanahan: Araplara silah satmazsak Rusya ve Çin’den alırlar

Trump'ın Suudi Arabistan ve BAE'ye büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan'ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre'yi baypas ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan Shanahan’ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti.
 
"ARAPLARA SİLAH SATMAZSAK RUSYA VE ÇİN’DEN ALIRLAR"
 
Shanahan şu ifadeleri kullandı:
 
“Suudi Arabistan ile BAE ile ilgili durum şudur: Kendilerini savunmaları için onlara nasıl bir dış askeri satış yapıyoruz? Gerçekten de tüm bunların merkezinde bu yüksek tehdide (İran tehdidi) yanıt vermek var. Daha sonra ise ikinci olarak güçlü müttefikleri olan ABD’den alamazlarsa güvenlikleri için gidip Çin ya da Rusya’ya gidecekler.”
 
Shanahan, Trump’ın Kongre'yi baypas etme kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu ise “Benim tercihim her zaman sürecin işlemesi yönünde.” diyerek geçiştirdi.
 
POLONYA’YA FÜZE SAVUNMA ÜSSÜ
 
Aynı toplantıda bulunan ve ABD’nin Polonya’da füze savunma üssü inşasına ilişkin bir soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood, “Polonya’da füze savunma üssü inşa etme konusunda kararlıyız. Planımız onu Füze Savunma İnceleme Belgesi gereğince tamamlamaktır.” dedi.
 
Rood inşaatın devam ettiğini, bazı gecikmeleri giderdiklerini belirtti.

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