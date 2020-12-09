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Dünya

ABD'li siber güvenlik firmasına saldırı: Arkasında bir devlet var

ABD menşeli siber güvenlik firması FireEye, siber saldırıya uğradı. Yetkililer söz konusu saldırının bir devlet desteği ile gerçekleştirildiğini düşünüyorlar.

star.com.tr09 Aralık 2020 Çarşamba 21:13 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:14
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ABD merkezli siber güvenlik firması FireEye, "oldukça gelişmiş bir tehdit aktörü" tarafından siber saldırıya uğradığını duyurdu.

FireEye CEO'su Kevin Mandia, müşterilerin güvenliğini test etmek için kullanılan şirket araçlarının çalındığını ifade etti.

"Siber güvenlikteki 25 yıllık ve tecrübeme dayanarak, üst düzey saldırı yeteneklerine sahip bir ülkenin saldırısına tanık olduğumuz sonucuna vardım." şeklinde konuşan Mandia, "Bu saldırı, yıllar boyunca yanıtladığımız on binlerce olaydan farklı, operasyonel güvenlik konusunda son derece eğitimli olduklarını, saldırının disiplin ve odaklanma ile yürütüldüğünü söyleyebilirim" dedi. Açıklamada, saldırının ne zaman gerçekleştiği veya FireEye'ın ne zaman farkına vardığı belirtilmedi.

2004 yılında kurulan California merkezli FireEye, sektörde en hızlı büyüyen firmalardan biri olarak biliniyor.

star.com.tr

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