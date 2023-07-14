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Dünya

ABD'li şirket öldükten sonra yakılan insanların küllerini uzaya gönderecek! Fiyatı 13 bin dolardan başlıyor

ABD merkezli 'uzay cenazesi' şirketi Celestis, müşterilerine farklı bir deneyim vadederek içinde insan külleri ve DNA örnekleri bulunan kapsülleri 330 milyon kilometre uzaklıkta bulunan, güneşin çevresindeki bir yörüngeye göndereceğini açıkladı. Gönderilecek kapsüller güneşin çevresinde dönecek.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 17:17 - Güncelleme:
ABD'li şirket öldükten sonra yakılan insanların küllerini uzaya gönderecek! Fiyatı 13 bin dolardan başlıyor
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Öldükten sonra yakılan insanların küllerini uzaya gönderen ABD'li "Celestis" adlı şirket, yeni hizmeti kapsamında gözünü "derin uzaya" dikti. Şimdiye kadar "uzay cenazesi" konseptiyle insan kalıntılarını uzay araçlarıyla dünya yörüngesine ya da Ay'a yollayan firma, "Voyager Memorial Space Flight" adlı görev kapsamında içinde insan külleri ve DNA örnekleri bulunan 196 kapsülü 330 milyon uzaklıkta bulunan, güneşin çevresindeki bir yörüngeye göndereceğini duyurdu. Böylece gönderilecek kapsüller güneşin çevresinde dönecek.

FİYATI 12 BİN 995 DOLARDAN BAŞLIYOR

Yeni görev kapsamında kalıntıları yörüngeye gönderilecek isimler arasında "Uzay Yolu" dizisinin proje tasarımcısı Gene Roddenberry ile aktörler James Doohan ve Nichelle Nichols'un da bulunduğu öğrenildi. Yeni hizmetin fiyatının ise 12 bin 995 dolardan başladığı belirtildi. Fırlatmaya tanıklık etme, ABD'deki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki anma törenine katılma ve fırlatma anında canlı yayın gibi hizmetlere erişimin de söz konusu fiyata dahil olduğu kaydedildi.

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