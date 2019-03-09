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ABD'li şirket Endeavor, Suudi Arabistan'dan aldığı 400 milyon doları iade etti

Hollywood'un önde gelen şirketleri arasında yer alan ve Suudi Arabistan'ın Vision 2030 çalışmaları kapsamında Riyad yönetimi ile anlaşan ABD'li şirket Endeavor, Suudi gazetecinin öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'dan aldığı 400 milyon doları iade etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki elçilik binasında Muhammed bin Selman'a yakın isimler tarafından vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından bir ABD'li şirket daha Suudi Arabistan ile olan ilişkilerini sonlandırarak aldığı parayı iade etti.
 
ABD merkezli yayım yapan Washington Post gazetesinde yer alan bilgiye göre Endeavor şirketi Suudi Arabistan ile reform politikalarını, siyasetçileri ve medyada öne çıkan isimleri tanıtmak ve pr çalışmaları yapmak üzere anlaştı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın isimler tarafından vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından ise şirket aldığı parayı iade etti.
 
Muhammed bin Selman önderliğindeki Riyad yönetimi, ülke tarihinde görülmemiş reformlara imza atmış ve bir çok yasağı kaldırmıştı. Aynı zamanda ülke içerisinde çok sayıda konserler düzenlenerek ilklere imza atılmıştı.
 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ise başta ABD Senatosu olmak üzere çok sayıda ülke ve kurum cinayetten Muhammed bin Selman'ı ve Riyad yönetimini sorumlu tutmuştu.
 
Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yanı sıra ise 2017 yılında gerçekleştirdiği yumşak saray darbesi ile ülke yönetimini ele geçiren Muhammed bin Selman, "yolsuzluk operasyonu" adı altında ülkedeki muhalif prens, aktivis ve siyasetçiyi tutuklatarak hapishanelere yerleştirmişti. Daha sonrasında adı Cemal Kaşıkçı cinayetine de karışan İbn Selman'ın danışmanı Kahtani'nin hapishanelerde kadın tutuklulara işkence ve tavüzde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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