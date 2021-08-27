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  • ABD'li sunucudan tepki çeken açıklama: Her ölen ABD'li asker için bir şehir yeryüzünden silinmeli
Dünya

ABD'li sunucudan tepki çeken açıklama: Her ölen ABD'li asker için bir şehir yeryüzünden silinmeli

ABD'li haber sunucusu Todd Starnes, Afganistan'daki saldırılara ilişkin tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Starnes, 'Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir.' dedi.

27 Ağustos 2021 Cuma 07:22 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 07:37
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye karar vermesiyle başlayan kaos dalgası devam ediyor. Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle başlayan tahliye operasyonları sürerken, başkent Kabil'de arka arkaya 6 patlama gerçekleşti. Son duruma göre 13 Amerikan askeri dahil olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi ise yaralandı.

"HER ÖLDÜRÜLEN AMERİKALI İÇİN BİR ŞEHİR YOK EDİLMELİ"

FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan haber sunucusu Todd Starnes, ilk patlamaların ardından Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla birçok kesim tarafından tepkilerin odağına getirildi. Starnes, yaptığı paylaşımda "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir." ifadelerini kullandı.

"KÖTÜLÜĞE KARŞI ACIMASIZ OLUNMALI"

Gelen tepkiler üzerine ikinci bir paylaşım yapan Starnes, "Eğer Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz, cinayetler devam edecek. Kötülükle acımasız bir şekilde mücadele edilmeli." dedi.

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