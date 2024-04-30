ABD'de çeşitli üniversitelerde İsrail'e karşı Gazze protestosu devam ederken, öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı.

Gazze destekçisi öğrenciler ve akademisyenler kampüs ve çevresinde çadırlar kurarak bölge de hakimiyet kazandılar.

ABD polisi George Washington Üniversitesi'nde protestoculara karşı geçtiğimiz akşamlarda sert müdahalelerde bulunarak gözaltına almaya çalıştı ancak başarısız oldu.

Üniversitede polis yönetim kontrolünü kaybederken, kontrol öğrencilere geçti. Olay yerinden anbean takipte olan Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, 24 TV canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın açıklamalarından satır başları:

George Washington Üniversitesi'nin giriş kısmı tamamıyla çadırlarla ve protestocularla dolmuş durumda. Barikatlardan dolayı kampüsün içine giremiyorduk ancak dün akşam polisler birkaç protestocuyu gözaltına almak istedi.

"PROTESTOCULAR GALİP GELDİ"

Kargaşa anında protestocular tüm barikatları söktü. Protestocularla polislerin arasındaki kavganın ilk golünü atmış oldular. Protestocuların bu savaşta galip geldiği açıkça gözler önüne serildi.

"İSRAİL ÇOK YANLIŞ BİR JENERASYONA ÇATTI"

Buradaki öğrenciler, "İsrail çok yanlış bir jenerasyona çattı" diyor. İsrail'e karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdürecekler. Protestocular tarafından yakılmış ateş uzunca bir süre devam edecek.

"TUTUKLAMA ŞİDDETİ İSRAİL'DEN GELEN FONA GÖRE DEĞİŞİYOR"

Protestoları destekleyici kesim sadece Filistinliler veya Orta Doğu halkı değil. Amerikalılar da akademisyenler de bu protestoyu destekliyorlar. Alanlar içerisinde namaz kılınması için de yerler hazırlıyorlar. ABD genelinde tutuklamalar devam ediyor. Tutuklamaların şiddeti, eyaletin rengine göre değil de eyaletin İsrail'den ne kadar fonlandığına göre değişiyor.