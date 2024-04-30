İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4944
  • EURO
    34,8663
  • ALTIN
    2436.17
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li üniversite öğrencilerinden Filistin'e özgürlük mücadelesi! Son durumu 24 TV'ye özel anlattı
Dünya

ABD'li üniversite öğrencilerinden Filistin'e özgürlük mücadelesi! Son durumu 24 TV'ye özel anlattı

Gazze protestoları, ABD'nin önde gelen üniversitelerinde her geçen gün artarak devam ediyor. Protestoları ile dünyada yankı uyandıran üniversitelerden biri olan George Washington Üniversitesi'nde tüm olanları anbean takip eden Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, 24 TV canlı yayınında son durumu paylaştı.

30 Nisan 2024 Salı 00:52 - Güncelleme:
ABD'li üniversite öğrencilerinden Filistin'e özgürlük mücadelesi! Son durumu 24 TV'ye özel anlattı
ABONE OL

ABD'de çeşitli üniversitelerde İsrail'e karşı Gazze protestosu devam ederken, öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı.

Gazze destekçisi öğrenciler ve akademisyenler kampüs ve çevresinde çadırlar kurarak bölge de hakimiyet kazandılar.

ABD polisi George Washington Üniversitesi'nde protestoculara karşı geçtiğimiz akşamlarda sert müdahalelerde bulunarak gözaltına almaya çalıştı ancak başarısız oldu.

Üniversitede polis yönetim kontrolünü kaybederken, kontrol öğrencilere geçti. Olay yerinden anbean takipte olan Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, 24 TV canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın açıklamalarından satır başları:

George Washington Üniversitesi'nin giriş kısmı tamamıyla çadırlarla ve protestocularla dolmuş durumda. Barikatlardan dolayı kampüsün içine giremiyorduk ancak dün akşam polisler birkaç protestocuyu gözaltına almak istedi.

"PROTESTOCULAR GALİP GELDİ"

Kargaşa anında protestocular tüm barikatları söktü. Protestocularla polislerin arasındaki kavganın ilk golünü atmış oldular. Protestocuların bu savaşta galip geldiği açıkça gözler önüne serildi.

"İSRAİL ÇOK YANLIŞ BİR JENERASYONA ÇATTI"

Buradaki öğrenciler, "İsrail çok yanlış bir jenerasyona çattı" diyor. İsrail'e karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdürecekler. Protestocular tarafından yakılmış ateş uzunca bir süre devam edecek.

"TUTUKLAMA ŞİDDETİ İSRAİL'DEN GELEN FONA GÖRE DEĞİŞİYOR"

Protestoları destekleyici kesim sadece Filistinliler veya Orta Doğu halkı değil. Amerikalılar da akademisyenler de bu protestoyu destekliyorlar. Alanlar içerisinde namaz kılınması için de yerler hazırlıyorlar. ABD genelinde tutuklamalar devam ediyor. Tutuklamaların şiddeti, eyaletin rengine göre değil de eyaletin İsrail'den ne kadar fonlandığına göre değişiyor.

  • George Washington Üniversitesi
  • gazze protestoları
  • israil
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.