Dünyanın en çok izlenen dizileri Breaking Bad ve Better Call Saul'de rol alan isimlerden Giancarlo Esposito, "Gus Fring" karakterini oynamış ve küresel çapta büyük bir şöhretin sahibi olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri asıllı oyuncu Giancarlo Esposito'nun Müslüman olduğu belirtildi.

NAMAZ KILDIĞI ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Giancarlo Esposito'nun namaz kıldığı anlara ait görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşılırken, söz konusu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Giancarlo Esposito'ya sayısız tebrik mesajı gelirken, video da binlerce beğeni ve yorum aldı.