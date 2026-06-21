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Dünya

ABD'li ünlü aktör Müslüman oldu! Namaz kıldığı anlar büyük ilgi gördü

Fenomen diziler Breaking Bad ve Better Call Saul'de oynadığı Gus Fring karakteriyle dünya çapında tanınırlık kazanan oyuncu Giancarlo Esposito Müslüman oldu. Esposito'nun namaz kıldığı anlara ait görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşılırken, söz konusu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 11:26 - Güncelleme:
ABD'li ünlü aktör Müslüman oldu! Namaz kıldığı anlar büyük ilgi gördü
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Dünyanın en çok izlenen dizileri Breaking Bad ve Better Call Saul'de rol alan isimlerden Giancarlo Esposito, "Gus Fring" karakterini oynamış ve küresel çapta büyük bir şöhretin sahibi olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri asıllı oyuncu Giancarlo Esposito'nun Müslüman olduğu belirtildi.

NAMAZ KILDIĞI ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Giancarlo Esposito'nun namaz kıldığı anlara ait görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşılırken, söz konusu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Giancarlo Esposito'ya sayısız tebrik mesajı gelirken, video da binlerce beğeni ve yorum aldı.

  • Giancarlo Esposito
  • Namaz
  • müslüman

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