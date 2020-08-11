İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2511
  • EURO
    8,5462
  • ALTIN
    464.725
  • BIST100
    1098.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li ünlü oyuncunun paylaşımı dehşete düşürdü: Koronavirüs saçlarını böyle döktü
Dünya

ABD'li ünlü oyuncunun paylaşımı dehşete düşürdü: Koronavirüs saçlarını böyle döktü

ABD'de ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano, Nisan ayında yakalandığı koronavirüs sonrası iyileştikten sonra saç dökülmesi yaşadığını açıkladı.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 12:09 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:09
ABONE OL

ABD’nin ünlü Hollywood aktrislerinden Alyssa Milano, Nisan ayında yakalandığı koronavirüs (Covid-19) salgınından iyileşmesinin ardından hayranlarına seslendi. Semptomlarının uzun süre devam ettiğini belirten Milano, virüsün bir etkisi olarak da saçlarının döküldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yapan Milano, “Herkese merhaba. Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” diyerek saçlarını taradı. Hollywood yıldızı dökülen saçlarını tarayarak, hayranlarına gösterdi.

“LANET MASKELERİ TAKIN”

Uzun süre semptom gösteren koronavirüs hastalarından iyileştikten sonra saç dökülmesinin yaşandığı ifade ediliyor. Milano, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, “Koronavirüsten iyileşenlerin yüzde 65’i saç dökülmesi yaşıyor. Lanet maskelerinizi takın” diyerek tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.