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ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu

İsveç'te bir kavgaya karıştığı için hakkında dava açılan ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky ve iki koruması suçlu bulundu.

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BBC'nin haberine göre, 30 Haziran'da Stockholm'de yanlarına yaklaşan "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan ASAP Rocky ve iki korumasına para cezası verildi.

Mahkeme, sanıkların aynı suçu iki yılda tekrarlamaları durumunda hapis cezası almalarına da hükmetti.

Kararda, saldırının hapis cezası verilecek bir niteliğe sahip olmadığı, bu yüzden sanıklara 2 yıl tecil cezası verildiği kaydedildi.

Mahkeme, saldırıya uğrayan 19 yaşındaki gence de tazminat ödenmesine hükmetti.

Olay sonrası 3 Temmuz'da tutuklanan ve 2 Ağustos'a kadar nezarette kalan şarkıcı ve korumaları, tutuksuz yargılanlarına karar verilmesinin ardından ABD'ye dönmüştü.

ŞARKICIYA EN BÜYÜK DESTEK TRUMP'TAN GELMİŞTİ

Gerçek adı Rakim Mayers olan 30 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ve tasarımcı ASAP Rocky, 30 Haziran'da Stockholm'ün şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti.

Görüntülerin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sanatçıya en büyük destek ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.

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