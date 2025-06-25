ABD'li milletvekili Marjorie Taylor Greene, ABD eski başkanı John F. Kennedy'nin suikastını İsrail'in nükleer programına karşı çıkmasıyla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

Greene, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir zamanlar Amerikan halkının sevdiği büyük bir Başkan vardı. İsrail'in nükleer programına karşı çıktı. Ve sonra suikasta uğradı" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler, Trump'ın İran ile ateşkesi bozan İsrail'e sert tepki göstermesinin hemen ardından geldi.

Greene, "Şimdi hayatımın da tehlikede olduğunu hissetmeli miyim? Peki ya bu sabah İsrail'i İran'a saldırmaya devam ettiği için sert bir şekilde azarlayan Başkan Trump ne olacak?" diye sordu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E UYARI: ATEŞKESİ BOZMA

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail ve İran arasında varılan ateşkesi telefonda "son derece katı ve açık" konuştuğunu yazdı.

CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri de bu sabah Trump'ın, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Yetkililer, Trump'ın, ateşkesin "sürdürülmesi konusunda son derece katı ve açık konuştuğunu" öne sürerek Netanyahu'nun, konunun ciddiyetini ve ABD Başkanı'nın endişesini anladığını ifade etti.

TRUMP'IN, NETANYAHU'DAN "İRAN'A HİÇBİR SALDIRI DÜZENLEMEMESİNİ" İSTEDİĞİ İDDİASI

Axios haber sitesinden Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda, kıdemli bir İsrailli yetkilinin, İsrail ile İran arasında ilan edilen ateşkes sürecine dair verdiği bilgileri aktardı.

Paylaşıma göre, ismi açıklanmayan yetkili, Trump'ın, yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'dan "İran'a hiçbir saldırı düzenlememesini" istediğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun ise saldırıyı iptal edemeyeceğini ve "İran'ın ateşkesi ihlaline bir karşılık verilmesi gerektiğini" söylediğini kaydeden yetkili, "En sonunda saldırının büyük ölçüde sınırlandırılmasına ve çok sayıda hedefe yönelik saldırıların iptal edilmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

Yetkili, görüşme sonunda "sadece bir hedefe" saldırı düzenlenmesine karar verildiğini belirtti.

KENNEDY SUİKASTI

Kennedy, 1963 yılında Teksas'ta eski bir ABD Deniz Piyadesi olan Lee Harvey Oswald tarafından suikasta kurban gitti.

Her ne kadar onun ölümünü İsrail'e bağlayan somut bir kanıt olmasa da, olay Kennedy'nin o dönemki İsrail Başbakanı David Ben-Gurion'a nükleer silah geliştirme çalışmalarını durdurması yönünde baskı yaptığı bir dönemde meydana geldi.

Kennedy, Dimona reaktör programıyla ilgili şeffaflık sağlanmadığı takdirde ABD'nin "İsrail'e olan bağlılığının ve desteğinin ciddi şekilde tehlikeye girebileceği" uyarısında bulunmuştu.