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Dünya

ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun'un 'mikroRNA' ve 'gen' çalışmasına Nobel Tıp Ödülü

2024 Nobel Tıp Ödülü, mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi konusundaki önemli çalışmaları nedeniyle ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi.

7 Ekim 2024 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun'un 'mikroRNA' ve 'gen' çalışmasına Nobel Tıp Ödülü
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2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

KANSER VE DİĞER GENETİK HASTALIKLAR İÇİN ÖNEMLİ KEŞİF

Gen düzenlemesinde kritik bir rol oynayan küçük RNA molekülleri MikroRNA'lar, gen ifadelerini kontrol ederek hücresel işlevlerin düzenlenmesine yardımcı olur.

Victor Ambros ve Gary Ruvkun'un bu keşfi, genetik araştırmalarda hastalıkların daha iyi anlaşılmasına ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak tanır. Özellikle kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer genetik bozuklukların tedavisinde mikroRNA'lar önemli görev görür.

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  • 2024 Nobel Tıp Ödülü
  • Victor Ambros
  • Gary Ruvkun

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