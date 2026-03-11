ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC canlı yayınında İsrail'in savunma stratejisi ve bölgesel tehditlere dair ezber bozan bir çıkış yaptı.

Witkoff, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki coğrafi küçüklüğüne ve stratejik kırılganlığına dikkat çekerek, siyonistlerin "tek bir bombayla yok edilebilecek" kadar hassas bir dengede olduğunu vurguladı.

Witkoff, şu ifadeleri kullandı: Şunu söyleyeyim: İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden bu durum İsrail için varoluşsal bir mesele.

Witkoff, konuşmasının devamında İran'ın askeri kapasitesine de değinerek, Tahran'ın nükleer programını korumak için kurduğu savunma sistemlerinin İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. İran'ın sahip olduğu saldırı füzeleri ve bu füzeleri koruyan savunma kalkanının, bölgedeki dengeleri İsrail aleyhine çevirdiğini ima etti.