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Dünya

ABD'li yetkili Ukrayna'yı uyardı... ''Rusya'nın cevabı sert olacak''

ABD hükümetinden ismi açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırılara karşı Rus tarafının 'ciddi' bir karşılık vermesini öngördüklerini söyledi.

AA3 Haziran 2025 Salı 13:40 - Güncelleme:
ABD'li yetkili Ukrayna'yı uyardı... ''Rusya'nın cevabı sert olacak''
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New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, Rusya'nın, askeri havaalanlarına yapılan saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya ciddi karşılık vereceği öne sürüldü.

NYT'nin, ABD hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılar ele alındı.

Yetkililer, operasyonun Rusya'nın stratejik kapasitesine zarar vermesinin yanı sıra Ukrayna'nın 600 dolarlık insansız hava araçları (İHA) kullanarak değeri 100 milyon doları aşan askeri uçakları imha edebileceğini gösterdiğini belirtti.

Bu saldırıların, Rusya'yı Ukrayna'daki operasyonlarını azaltmaya sevk etmeyeceğini savunan yetkililer, Moskova'nın "ciddi" bir karşılık vermesini öngördüklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya ne tür karşı saldırı düzenleyeceği yönünde ABD'nin henüz istihbaratının bulunmadığını kaydeden yetkililer, sivillere yönelik İHA saldırıları yapılabileceğini, enerji şebekelerinin vurulabileceğini, orta menzilli balistik füzelerin fırlatılabileceğini öne sürdü.

Yetkililer, ayrıca, Ukrayna'nın operasyon öncesinde ABD'ye bilgi vermediğini, çünkü Washington'ın "karşı çıkacağını bildiklerini" aktardı.

RUSYA: UKRAYNA'NIN RUS ASKERİ HAVA ÜSLERİNE SALDIRISINDA BAZI UÇAKLAR ALEV ALDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve bazı uçakların alev aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

UKRAYNA, RUSYA'NIN STRATEJİK SEYİR FÜZESİ TAŞIYICILARININ YÜZDE 34'ÜNÜ VURDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğu öne sürülmüştü.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği vurgulanmıştı.

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