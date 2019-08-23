İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran Devrim Muhafızlarınca kullandığı ileri sürülen Haşdi Şabi mühimmat deposunun 19 Temmuz'da havaya uçması da dahil, İsrail'in bölgede birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

New York Times'a konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Perşembe günü İsrail’in Irak'taki İran noktalarını hedef aldığını açıklamasını da doğruladı.

Üst düzey bir Ortadoğu istihbarat yetkilisi gazeteye verdiği demeçte, İsrail'in saldırdığı noktaların İran’ın Devrim Muhafızları tarafından “Suriye’ye silah transferinde” kullanıldığını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde birçoğu İran tarafından desteklenen Irak'taki paramiliter gruplara ait silah depolarına patlamalar yaşandı. Gruplar patlamalarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı.

NETANYAHU: GEREKLİ HER ŞEYİ YAPARIZ

İsrail televizyon kanalı Channel 9'a Perşembe günü konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, ''Biz çalışıyoruz. Bizi yok etmek isteyen bir devlete karşı birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Elbette ben de güvenlik güçlerine İran'ın planlarını engellemek için ne gerekiyorsa yapmalarını söyledim.'' ifadelerini kullandı.