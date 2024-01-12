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Dünya

''ABD'li yetkililer Ukrayna'ya sağlanan teçhizatların takibini eksik yaptı''

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) denetim organınca yayımlanan raporda yetkililerin, Ukrayna'ya sağlanan, değeri 1 milyar dolardan fazla askeri teçhizatın takibini eksik yaptığı bildirildi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 11:00 - Güncelleme:
''ABD'li yetkililer Ukrayna'ya sağlanan teçhizatların takibini eksik yaptı''
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Savunma Bakanlığı Denetim Ofisince hazırlanan raporda Ukrayna'ya temin edilen ve kötüye kullanım ya da hırsızlığa karşı korunması gereken askeri teçhizatın denetiminin eksik yapıldığı belirtildi.

Raporda yaklaşık 1,7 milyar dolarlık askeri teçhizatın değeri 1 milyar dolardan fazla olan bölümünün kullanımına ilişkin denetimde "ihmal" saptandığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığının Ukrayna'ya temin edilen teçhizatın seri numaralarının envanterini gerektiği gibi tutmadığı vurgulanan raporda, izleme konusundaki eksikliğin nedenleri arasında sınırlı personel, savaş bölgesinde son kullanım izleme prosedürlerinin Aralık 2022'ye kadar yürürlüğe konulmamış olması, Ukrayna'daki gözlemcilerin hareketlerine getirilen kısıtlamalar ve envanter üzerindeki iç kontrol eksikliği gösterildi.

Bu eksikliklerin sürmesi durumunda teçhizatın tam denetiminin imkansız olduğuna işaret edildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ABD tarafından sağlanan gelişmiş konvansiyonel silahların Ukrayna'dan yasa dışı yollarla kaçırıldığına dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını savundu.

Ryder, Rusya'nın aksi yönde dezenformasyon yaptığını öne sürerek, "Gerçek şu ki Ukraynalıların bunları (teçhizatı), savaş alanında kullandıklarını gözlemledik. Onları etkili şekilde kullandıklarını görüyoruz." diye konuştu.

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