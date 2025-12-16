İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7026
  • EURO
    50,2104
  • ALTIN
    5906.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li yönetmene bıçaklı saldırı... Evinde ölü olarak bulundu
Dünya

ABD'li yönetmene bıçaklı saldırı... Evinde ölü olarak bulundu

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

AA16 Aralık 2025 Salı 00:01 - Güncelleme:
ABD'li yönetmene bıçaklı saldırı... Evinde ölü olarak bulundu
ABONE OL

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti.

The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti.

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

REİNER'IN 32 YAŞINDAKİ OĞLU NİCK REİNER KATİL ZANLISI

Los Angeles Polis Departmanı yetkilileri, yönetmen Reiner ve eşi Michele Reiner'ın öldürülmesine yönelik açıklama yaptı.

Açılan cinayet soruşturmasında, Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Olayın şüphelisi Nick Reiner için 4 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiği öğrenildi.

TRUMP'TAN "SENDROM VE TAKINTI" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "Dün gece Hollywood'da çok üzücü bir olay yaşandı." ifadesini kullandı.

Reiner'i "acı dolu ve zorluklarla boğuşan ancak bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı" şeklinde niteleyen Trump, ABD'li yönetmenin ölümünden "(Reiner'ın) Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savundu.

Trump, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürdü.

Paylaşımında, Reiner'ın, "Başkan Trump'a olan aşırı takıntısıyla insanları çıldırttığı ve Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aşarken, (bu) paranoyasının yeni boyutlara ulaştığını" iddia eden Trump, durumu "bariz paranoya" şeklinde niteledi.

Trump, "Rob ve Michele huzur içinde yatsınlar." ifadesini kullandı.

ABD başkanlarının genellikle bir kamu figürünün ölümü sonrası "teselli ya da saygı" yayımlaması yaygın olarak biliniyor. Trump'ın mesajı, sosyal medyada destekçileri de dahil birçok kesimden eleştiri aldı.

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

  • Rob Reiner
  • Bıçaklı Saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.