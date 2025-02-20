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Dünya

ABD'lilerin bir çoğu Elon Musk'ın ülke için alınan kararları etkilediğini düşünüyor

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesinde yapılan ankete göre, ABD halkının yüzde 55'i, Elon Musk'ın ülkeyi etkileyen kararların alınmasında gereğinden fazla güce sahip olduğunu düşünüyor.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
ABD'lilerin bir çoğu Elon Musk'ın ülke için alınan kararları etkilediğini düşünüyor
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ABD kamuoyunun Musk'ın ülkeyi etkileyen kararların alınmasında ne kadar etkili olduğuna dair görüşleri, anket yoluyla araştırıldı.

ABD'de, 3-17 Şubat tarihlerinde 1039 kayıtlı seçmenle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 55'i Musk'ın ülkeyi etkileyen kararlarda gereğinden fazla gücü olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 36'sı Musk'ın ülkeyi etkileyen kararlarda gerektiği kadar güce sahip olduğu düşüncesini paylaşırken sadece yüzde 3'lük kısmı gereğinden az güce sahip olduğunu ifade etti.

Demokrat katılımcıların yüzde 96'sı, bağımsızların yüzde 56'sı ve Cumhuriyetçilerin ise yüzde 16'sı, Musk'ın ülkeyi etkileyen kararlarda gereğinden fazla güce sahip olduğunu savundu.

Katılımcılar arasındaki Demokratların yüzde 1'i, bağımsızların yüzde 33'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 78'i, Musk'ın gerektiği kadar güce sahip olduğunu belirtirken bağımsızların yüzde 4'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 1'i Musk'ın gereğinden az gücü olduğunu görüşünü ortaya koydu.

Ankette, Musk'ın Trump yönetiminde önemli rol oynamasını onaylamayan seçmenlerin oranında geçen ay yapılan ankete göre hafif artış olduğu görüldü.

Musk'ın önemli rol oynamasını onaylayanların oranı yüzde 54 iken onaylamayanların oranı ise yüzde 42 olarak kayda geçti.

Quinnipiac tarafından 29 Ocak'ta yapılan başka bir ankette bu oranlar 53'e 39 olarak belirlenmişti.

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