ABD'lilerin yüzde 70'i Venezuela'ya yönelik olası askeri harekata karşı

CBS News ile YouGov araştırma şirketi tarafından 19-21 Kasım'da gerçekleştirilen ankete 2 bin 489 ABD'li katıldı.

Ankete katılanların yüzde 70'i, ABD'nin Venezuela'da askeri harekat düzenlemesine karşı olduklarını belirtirken yüzde 30'u ise desteklediğini söyledi.

Katılımcıların yalnızca yüzde 13'ü Venezuela'nın ABD'nin güvenliğine "ciddi" tehdit oluşturduğunu ifade ederken yüzde 48'lik kesim "küçük bir tehdit" oluşturduğunu, yüzde 39'u ise "hiçbir tehdit teşkil etmediğini" belirtti.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, ABD'nin Venezuela'ya düzenleneceği olası askeri harekatın, ülkeye giren uyuşturucu miktarında değişikliğe yol açmayacağı görüşünü dile getirdi.

- KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.