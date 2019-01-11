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ABD-Meksika sınırındaki durumu 'istila' olarak nitelendiren Trump: Duvar olmadan ülkemiz güvende olamaz

ABD-Meksika sınıra yaptığı ziyaret sonrasında kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sınırdaki durumu 'istila' olarak nitelendirirken, duvar inşa edilmediği sürece ABD'nin güvende olmayacağını öne sürdü.

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ABD-Meksika sınırına düzenlediği geziden sonrası Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sınırda yaşananları ‘istila' olarak nitelendirdi. Duvar inşanın gerekliliğini yineleyen Trump, duvar inşa edilmediği müddetçe ABD topraklarının güvende olamayacağını savundu.

​Trump, "Çelik bariyer ya da duvar, geçmiş hükümetlerin çok önceden inşa etmesi gerekirdi. Onlar hiçbir zaman yapmadı ama ben yapacağım. Duvar olmadan ülkemiz güvende olamaz. Suçlular, çeteler, insan kaçakçıları, uyuşturucu ve daha pek çok bela kolayca sınırlarımızdan içeri sızmakta. Bu duruma son verilmeli" ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokratların oylarıyla duvar için gerekli fonun sağlamasının önüne geçilmesi sonrası Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, "Güney sınırımızda insani kriz. Sınırdan daha yeni döndüm ve sınırdaki durum herkesin tahmin edebileceğinden çok daha kötü, bir istila! Sayısız defa sınırda bulundum, ağlak Demokratlar Chuck Schumer ile Nancy Pelosi durumun ne kadar kötü olduğunu ve tüm ülke için nasıl bir tehlike arz ettiğini bilmiyorlar" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in Trump'ın duvarın inşası için istediği 5.7 milyar dolarlık fon talebine boyun eğmeyi reddetmesi sonrasında hükümet kapanmıştı.

(Sputnik)

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