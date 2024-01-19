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Dünya

ABD'nin 1972 yılından bu yana ilk kez başlattığı Ay misyonu başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 8 Ocak'ta Vulcan Centaur roketi ile fırlatılan Peregrine uzay aracının hedefe ulaşamaması ile ABD'nin 50 yıl sonra ilk kez başlattığı Ay misyonu başarısızlıkla sonuçlandı.

IHA19 Ocak 2024 Cuma 12:49 - Güncelleme:
ABD'nin 1972 yılından bu yana ilk kez başlattığı Ay misyonu başarısızlıkla sonuçlandı
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NASA tarafından Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi çerçevesinde 8 Ocak'ta Vulcan Centaur roketi ile fırlatılan Peregrine uzay aracı hedefine ulaşamadı. Astrobotic mühendisleri, Peregrine'de oksitleyici tanktan itici güç sızıntısının tespit edildiğini ve uzay aracının Ay'a iniş yapamayacağının belirlendiğini bildirdi. Mühendisler tarafından sorunun çözülmeye çalışıldığı ancak sorunun çözülememesiyle uzay aracının Dünya'ya yönlendirildiği aktarıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh merkezli Astrobotic tarafından yapılan açıklamada, "Peregrine, Dünya atmosferine yeniden giriş yaparken 'yanarak imha olacak şekilde' yönlendirildi" ifadesini kullandı. Görevi sonlandırılan uzay aracıyla temasın Dünya atmosferine yeniden girişinden dakikalar önce kesildiği kaydedildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonuna başlamış, Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi 8 Şubat'ta Florida'dan fırlatılmıştı. 23 Şubat Cuma günü Ay'a inmesi planlanan uzay aracının tahrik sisteminde teknik sorun yaşandığı ve 9 Ocak'ta yapılan açıklamada Ay'a yumuşak iniş yapma şansının olmadığı açıklanmıştı.

Peregrine uzay aracı Ay yüzeyine başarılı şekilde iniş yapabilseydi 50 yıl sonra Ay'a iniş yapan ilk ABD misyonu olacaktı.

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