ABD'nin 200 askeri bir süre daha Suriye'de kalacak
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 'barışı koruma' göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den "tam ve hızlı" bir şekilde çekilme kararı almasının ardından ABD askerlerinin çekilme süreci başlamıştı.
Beyaz Sarat Sözcüsü Sarah Sanders ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "200 ABD askeri tüm askerler çekildikten sonra barışı korumak için bir süre daha bölgede kalacak." dedi.
Yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu Suriye'de tam çekilme gerçekleştikten sonra, 200 ABD askerinin hangi bölgeye konuşlandırılıcağı ise belirtilmedi.
ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin en son yaptığı açıklamada ise, terör örgütü DEAŞ'ın tamamen yenildiğinden emin oluncaya kadar Suriye'de kalacaklarını belirtmişti.
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