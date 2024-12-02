ABD'nin 385 milyon dolarlık silah satışına tepki: Barışa zarar veriyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu satışla Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, sözde "barışı ve istikrarı koruma" adına barışa zarar verdiğini ve uluslararası toplumun da uzun zamandır bunun farkında olduğunu savundu.

Değeri 385 milyon dolar: F-16'lar resmen yola çıkıyor ABD'nin bu adımıyla "tek Çin" ilkesini ve Çin ile ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'yi ihlal ettiğini vurgulayan Sözcü Vu, bunun hem Çin'in egemenliği ve güvenlik çıkarlarına hem de Çin-ABD ilişkileri ve askeri bağlarına zarar verdiğine işaret etti.

Vu, Tayvan sorunun Çin-ABD ilişkilerinin temeli olduğunun altını çizerek, ABD'ye Tayvan'ı herhangi şekilde silahlandırmaya son verme iki ülke ve ordu arasındaki ilişkilerin genel durumunu muhafaza etme çağrısında bulundu.

YEDEK PARÇA, RADAR VE TAKTİK İLETİŞİM SİSTEMİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım'da Tayvan'a F-16 yedek parçaları, Elektronik Taramalı Aktif Dizin (AESA) radar sistemi ve Mobil Abone Ekipmanı (MSE) taktik iletişim sisteminin satışına onay verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, jet yedek parçaları ve radar sistemine 320 milyon dolar, taktik iletişim sistemine 65 milyon dolar ödeneceği belirtilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada satışın onaylanması dolayısıyla ABD makamlarına teşekkür edilerek bunun Tayvan'ın kendini savunma yeterliliğini geliştirmesine destek olarak bölgesel istikrar için sağlam zemin oluşturulmasına katkı sağlayacağı kaydedilmişti.

Yeni ticaret savaşları Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve silah satışına karşı çıkıyor.