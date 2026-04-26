Dünya

ABD'nin ablukası devam ediyor! CENTCOM: 37 gemi geri döndürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 09:37 - Güncelleme:
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'a ait petrol ve doğal gaz dahil enerji ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan 19 "gölge filo" gemisinden biri olduğu belirtilen ticari geminin Umman Denizi'nde durdurulduğu aktarıldı.

Söz konusu geminin, ABD ordusunun talimatlarıyla İran'a geri yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, ablukanın başlamasından bu yana 37 geminin geri döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

  • CENTCOM
  • İran ablukası
  • liman gemileri

