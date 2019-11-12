Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

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ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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Afganistan'ın Paktiya vilayetinde İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde sivilleri bombaladığını söyledi.
 
Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Behramzuy, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.
 
Afganistan'daki ABD birliklerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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