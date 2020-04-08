Star.com.tr 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:32

ABD ordusuna ait insansız hava araçları, Afganistan'ın güney kesiminde çocukları vurdu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyinde yer alan Kandahar iline bağlı Daman ilçesinin Hoşab bölgesinde dün akşam saatlerinde insansız hava araçları sivil alanları vurdu.

Bölge kaynaklarının ABD'ye ait olduğunu belirttiği insansız hava araçlarının düzenlediği saldırıda en az 3 çocuk hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

The people of Daman district in #Kandahar province protest over last night drone strike, which killed 3 children and injured 8 other.



Taliban also called it a Huge Cruelty and the violation of peace agreement, but they still have no statement about what they will do in reaction. pic.twitter.com/aga9iIZMFp — Zalmay Afghan (@Zalmay_Afg) April 8, 2020

Saldırının ardından bölge halkı, insansız hava aracı saldırılarını protesto etti.

Sivil kayıpları gerginliğe sebep oluyor

MepaNews'in haberine göre ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta varılan anlaşmaya rağmen sivillere yönelik saldırıların devam etmesi ülkede gerginliğe yol açıyor.

Taliban geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ABD ve Kabil hükümetinin anlaşma şartlarını ihlal ettiğini belirtmiş, saldırılara başlayabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Son dönemde Kabil hükümetinin Taliban esirlerini serbest bırakmayı reddetmesiyle, bölgede gerginlik yeniden yükselmeye başlamıştı.

ABD- Taliban anlaşma metni

ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmesini ve Afganlılar arasında siyasi görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı.

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalandı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza attı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşüreceğini öngören anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadelerine yer verildi.

Karşılıklı mahkum takası

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." denildi.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizildi.

Taliban'a yönelik yaptırımlar kaldırılacak

Afganistan içindeki siyasi diyalog görüşmelerinin başlamasıyla ABD’nin bazı Taliban liderlerine uyguladıkları yaptırımlar ve bu liderlerin başlarına koydukları ödülleri 27 Ağustos 2020'ye kadar kaldırma konusunu ele alacağı vurgulanan anlaşmada ABD yönetimi, Taliban liderlerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırımları uygulanan isimlerin 29 Mayıs 2020'ye kadar yaptırım listesinden çıkarılması için diplomatik girişimlerde bulunacağı teminatını verdi.

Anlaşmada ABD ve müttefiklerinin Afganistan’ın siyasi bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne ilişkin herhangi bir zor kullanma veya güç kullanma tehdidinden kaçınacağı ifade edildi.

ABD yeni Afgan İslami hükümetine destek olacak

ABD’nin söz konusu anlaşmayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde tanınması ve desteklenmesi konusunda girişimlerde bulunacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban ve Washington, karşılıklı iyi ilişkiler arayışında olacak ve ABD, Afgan diyaloğu çerçevesinde ortaya çıkacak yeni İslami Afgan hükümetine destek olacak." maddesi yer aldı.