ABD ordusuna ait insansız hava araçları, Afganistan'ın güney kesiminde çocukları vurdu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyinde yer alan Kandahar iline bağlı Daman ilçesinin Hoşab bölgesinde dün akşam saatlerinde insansız hava araçları sivil alanları vurdu.

Bölge kaynaklarının ABD'ye ait olduğunu belirttiği insansız hava araçlarının düzenlediği saldırıda en az 3 çocuk hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

The people of Daman district in #Kandahar province protest over last night drone strike, which killed 3 children and injured 8 other.



Taliban also called it a Huge Cruelty and the violation of peace agreement, but they still have no statement about what they will do in reaction. pic.twitter.com/aga9iIZMFp