ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin birinci yılı: Kabil sokaklarında çoşkuyla kutlanıyor

Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, geçen yıl 30 Ağustos akşamı son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı.

31 Ağustos'u "resmi tatil" ilan eden Taliban'ın, dün başlayan kutlamaları bugün de devam etti.

Taliban, son ABD askeri geçen yılın 30 Ağustos'unu 31'ine bağlayan gece ülkeden çekildiği için kapsamlı kutlamaları ağırlıklı olarak bugüne bıraktı.

İki gündür süren kutlamalar kapsamında ülke genelindeki şehirlerde üst düzey Taliban yöneticilerinin katıldığı çeşitli programlar düzenlenirken Taliban güçleri ise silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenledi ve sık sık Taliban lehine sloganlar attı.

Şehirlerin özellikle bilinen meydanları ve ana caddeleri Taliban bayraklarıyla donatıldı.

Gösterilerde, Taliban destekçisi Afganlar da gerek kortejlere katılarak gerekse sloganlar atarak kutlamalara destek verdi.

Ayrıca, son askerin çekildiği anın yıl dönümüne denk gelecek şekilde, dün akşam Taliban mensupları Kabil başta olmak üzere çeşitli şehirlerde havaya ateş ederek ve havai fişek patlatarak ABD'nin Afganistan'dan ayrılışının yıl dönümünü kutladı.

Kutlamaların bugün akşama kadar sürmesi bekleniyor.

- ESKİ ABD ÜSSÜ KUTLAMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İşgal boyunca ABD'nin hava üssü olarak kullandığı, Kabil'in kuzeyindeki Bagram Hava Üssü'nde kutlamalar kapsamında düzenlenen törende Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'un yanı sıra birçok kabine üyesi ve Taliban sözcüleri de hazır bulundu.

Taliban mensupları, burada helikopterler, askeri araçlar ve silahlar eşliğinde askeri geçit törenleri düzenlerken yüzlerce davetli de programı izledi.

Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Ahund, törende yaptığı konuşmada, Taliban'ın uzun yıllardır süren savaşı sona erdirdiğini ve ülkede güvenliği sağladığını söyledi.

Uluslararası camia ile sorunların çözümüne yönelik müzakerelere açık olduklarını aktaran Ahund, şunları kaydetti:



"Yabancı güçler Afganistan'dan ayrıldığında her şeyi de yanlarında götürdüler ve ülkede yoksulluğu derinleştiren yaptırımları hayata geçirdiler. Dünya, daha fazla sorun yaratma adına bahaneler üretmek yerine sorunların çözümü için müzakere etmelidir." dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de söz konusu kutlamaların gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi.

- KABİL'DE ESKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE GÖSTERİ

ABD'nin, Afganistan'dan çekilirken boşalttığı büyükelçilik binası önündeki Şah Mesud Kavşağı önünde yüzlerce Taliban mensubu toplandı.

Büyükelçilik girişindeki kulelerde Taliban mensuplarının nöbet tutması da dikkati çekti.

Grubun mensupları, Taliban lehine, ABD'nin ise aleyhine sloganlar attı.

Buradan Kabil'in içlerine doğru şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, Taliban marşları eşliğinde tüm başkenti gezerek halkı selamladı.

Taliban sonrası Afganistan'daki bombalı saldırılarını artıran terör örgütü DEAŞ'ın söz konusu kutlamalara yönelik tehdidi nedeniyle Taliban güçleri kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şehir genelinde, Taliban bayrağı satan seyyar satıcıların sayısının arttığı gözlemlenirken bazı sivillerin de araçlarını Taliban bayrağı ile süslediği görüldü.

- TALİBAN, 15 AĞUSTOS 2021'DE BAŞKENT KABİL'E GİRDİ

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını takiben geçen yıl yaz aylarında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti.

Buna paralel ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı terk etmesi hız kazanırken Taliban da yönünü şehirlere çevirmişti.

Taliban'ın başkent Kabil'e 15 Ağustos 2021'de girmesini takiben dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etmişti.

Taliban sonrası Afganistan'ın, Batı'nın ekonomik yardımlarından mahrum kalması ülkedeki insani krizi derinleştirmişti.

Bununla beraber son bir yılda hiçbir ülke, Taliban yönetimini resmi olarak tanımazken ülkedeki insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar uluslararası camiada büyük tepki toplamıştı.