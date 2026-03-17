  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: ABD'nin, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: ABD'nin, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 'ABD'nin Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış ve asılsızdır' dedi.

AA17 Mart 2026 Salı 23:41 - Güncelleme:
Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "ABD'nin, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği" yönündeki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

Büyükelçi Barrack, "ABD'nin, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış ve gerçeğe aykırıdır." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

