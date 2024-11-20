ABD'nin ardından İspanya, İtalya ve Yunanistan Kiev büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin bugün Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin uyarısının ardından İspanya, İtalya ve Yunanistan da harekete geçti. İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği başkentte muhtemel büyük bir hava saldırısı nedeniyle bugün büyükelçiliğinin kapatıldığını duyurdu. Ukrayna'daki İspanya vatandaşlarından yerel yetkililerin tüm tavsiyelerine uymaları ve hava saldırısı uyarısı verilmesi halinde sığınaklara gitmeye hazır olmaları istendi.

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Yunanistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin uyarısında da, "Güvenlik nedeniyle Yunanistan Büyükelçiliği bugün kapalı kalacaktır. Güvenli bölgelerde kalın" ifadeleri kullanıldı.

Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı İtalya'nın Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, "ABD Büyükelçiliği bugün muhtemel yoğun hava saldırısına yönelik bilgi paylaştı. Önlem olarak Kiev Büyükelçiliği bugün kapalı kalacak. Hava saldırısı durumunda ülkede bulunan tüm İtalyan vatandaşlarına derhal en yakın sığınağa gitmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILMIŞTI

Öte yandan ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin bilgi alındığı belirtilerek, "Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Gözler TürkAkım sevkiyatında Ukrayna, ilk kez ABD'nin uzun menzilli füzeleriyle Rusya'ya saldırmıştı.

ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.