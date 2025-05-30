ABD'nin ateşkes teklifiyle ilgili Hamas'tan açıklama: Hiçbir talebi karşılamıyor

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifini incelemeye devam ederken, Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, teklif ile ilgili açıklamada bulundu. Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşkes teklifinin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiğini söyledi.

Naim, teklifin ölümlerin ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirterek, başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamadığını aktardı. Naim, Hamas'ın teklife tam bir ulusal sorumlulukla cevap vereceğini açıkladı.

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiği bildirmişti. ABD basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddia edilmiş, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtilmişti.

Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin şartları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılan haberlerde, öneride bu görüşmelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılmasını öngörülmediği belirtildi. Hamas, henüz teklifi resmi olarak cevap vermedi.

İSRAİL, ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifinin kabul ettiğini belirtmiş, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze'de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" demişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.51 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi için emir yayınladı.

00.45 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in boşaltılmasını istediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

00.41 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

00.27 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu olan El-Avde Hastanesinin faaliyet gösterememesi sonucu yaklaşık 400 bin Filistinlinin sağlık hizmetinden mahrum bırakıldığını belirtti.

00.30 Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" dedi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.